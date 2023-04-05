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    Незаконные госзакупки на 7 млрд тенге отменили прокуроры в Туркестанской области

    5 Апреля 2023, 11:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании коллегии прокуратуры Туркестанской области рассмотрены результаты анализа соблюдения законодательства в сфере госзакупок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Анализ показал, что были допущены нарушения законности в деятельности отдельных заказчиков и проявление пассивности в работе уполномоченных органов.

    Например, отделами жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов неконкурентным способом, незаконно заключены договоры госзакупок на сумму около 2 млрд тенге (незаконно провели закупки из одного источника).

    По актам прокуроров устранены более 100 нарушений законности, отменены незаконные госзакупки на сумму свыше 7 млрд тенге (неправильно выбран метод закупок, к участникам предъявлены необоснованные требования).

    Всего мерами прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц, взыскано свыше 15 млн тенге в госбюджет.

    По итогам заседания коллегии государственным органам поручено усилить работу в данном направлении и строго соблюдать требования законодательства.

    Ранее сообщалось, что госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Генпрокуратура
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