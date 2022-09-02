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    Незаконные азартные игры организовал в подвале дома житель столицы

    2 Сентября 2022, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт организации незаконной азартной карточной игры «Покер» выявлен департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    «Житель столицы, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за денежные средства. Ведется досудебное расследование. Гражданину грозит от 4 до 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении ведомства.

    Всего за 7 месяцев 2022 года АФМ пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них подпольных казино – 4. Из незаконного оборота изъято порядка 3 тыс. предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге.

    АФМ обратилось к гражданам с призывом при наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в доме или районе, сообщать по телефонам доверия Агентства и территориальных департаментов в круглосуточном режиме.

    Фото: get.pxhere.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Минтруда РК Минфин РК
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