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    Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе

    19 Августа 2022 15:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержана преступная группа, незаконно выдававшая водительские удостоверения. Ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актобе пресечено нарушение законности в Специализированном центре обслуживания населения.

    «Областной департамент полиции пресек деятельность организованной преступной группы, оказывавшей населению незаконные услуги по выдаче удостоверений на управление транспортными средствами. В ходе обыска изъяты улики, подтверждающие преступную роль каждого участника группы. По факту начато досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    В социальных сетях распространяется видеозапись, сделанная в ходе операции, которая активно обсуждается в Казнете.



    Кадр из видео




    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #Актюбинская область #Видео #МВД РК
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