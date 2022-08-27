Незаконную выдачу участков и финансирование убыточных проектов выявили в СПК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительные коррупционные риски и системные проблемы выявили в организации деятельности стабилизационного фонда Жамбылской области. Итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Социально-предпринимательской корпорации «Тараз» озвучили в ходе брифинга на площадке сервисного центра «Antikor ortalygy», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурена Омарова, выявленные коррупционные риски сопряжены с рядом факторов. Это оказание предпочтения субъектам предпринимательства, незаконная выдача земельных участков, финансирование заранее убыточных инвестпроектов, отсутствие контроля за выделением средств микрофинансовым организациям, повлекшее многочисленные нарушения. Выявлены также системные проблемы в организации деятельности стабилизационного фонда.

«Выявлены риски, связанные с отсутствием в правилах порядка проведения конкурса, - сообщил Даурен Омаров. – Тем самым СПК имеет возможность по своему усмотрению провести конкурс, не обеспечивая прозрачность и объективность проведения закупок».

Так, в ходе конкурса государственных закупок члены комиссии СПК «Тараз» препятствовали поставщикам, которые представляли аналогичные документы, что и победители конкурса. Более того, победителем конкурса стал поставщик, не имеющий в своем производстве сырья, поставку которого он должен обеспечить, что свидетельствует о лоббировании интересов со стороны руководства СПК «Тараз». Имеются факты неоднократного закупа социально значимых продовольственных товаров у одних и тех же поставщиков, отметил Даурен Омаров.

Озвучил спикер и факт бесперспективного финансового прогнозирования на примере таразского предприятия по переработке шерсти. В 2011 году СПК «Тараз» вошло в состав участников ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», при этом доля СПК составила 20,18 %, в денежном выражении это более 395 млн тенге. За пять лет участия в проекте СПК «Тараз» не получала дивидендов из-за убытков товарищества, составивших 587 млн тенге.

«Анализ показал, что, помимо неэффективного вложения в ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», из-за чего СПК по сегодняшний день не может взыскать остаток задолженности 66 млн тенге, корпорация получила еще и убыточное недвижимое имущество, расположенное в промышленной зоне города, в качестве частичной мены с оценочной стоимостью 321 млн тенге», - подчеркнул спикер.

В ведомстве отметили, по результатам анализа департаментом внесено 15 рекомендаций о принятии соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.

Как сообщалось ранее, внешний анализ коррупционных рисков выявил нарушения в деятельности инспекции транспортного контроля по Жамбылской области. Передвижные посты транспортного контроля не укомплектованы в полном объеме, что приводит к отсутствию фактического контроля со стороны руководства за действиями сотрудников, а также к коррупционным рискам в виде увода от ответственности и оказания неправомерного предпочтения отдельным перевозчикам. На основании рекомендации Антикоррупционной службы руководитель инспекции и трое инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности.