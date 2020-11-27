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    Незаконную выдачу трех тысяч водительских удостоверений прокомментировали в Антикоррупционной службе

    27 Ноября 2020, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Производство дела по незаконной выдаче свыше трех тысяч водительских удостоверений будет окончено в ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние три месяца в столице пресечен ряд фактов из сферы бытовой коррупции, которая у нас тоже находится на особом контроле. Так, продолжается расследование уголовного дела по незаконной выдаче свыше трех тысяч водительских удостоверений, организованной группой лиц в здании столичного СпецЦОНа. Я ранее уже об этом говорил», - сказал Шынгыс Кабдула во время онлайн-брифинга.

    В частности, были изъяты фиктивные бланки и свидетельства об окончании автошкол с проставленными подписями и печатями, справки форм 086 и заполнение анкетных данных.

    «Расследование продолжается, ведется следствие. В ближайшее время, думаю, его производство будет окончено»,- заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция Транспорт
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