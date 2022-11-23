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      Костанайская область

    Незаконную реализацию кустарного виски пресекли в Костанае

    23 Ноября 2022, 10:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по результатам оперативно-розыскных мероприятий пресек незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции кустарного производства под известными брендами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изъята алкогольная продукция без УКМ в количестве: «Hennessy» - 430 бутылка, «Jack Daniels» - 12 бутылок, «Chivas Regal 18» - 20 бутылок. По данному факту проводиться досудебное расследование по статье 222 части 1 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщается в ведомстве.

    Всего с начало года это третий случай, когда в Костанае сотрудниками департамента экономических расследований пресекается незаконная деятельность по реализации алкогольной продукции.

    Ранее департамент изобличил учредителя одного из ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Тогда в ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 тыс. бутылок с поддельными акцизными марками.

    Также была установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без учетно-контрольных марок на сумму свыше 7 млн тенге. В ходе проведения обыска изъята готовая алкогольная продукция в количестве 6040 бутылок, 200 литров спирта, а также крышки с дозатором, спиртомер и т.д.

    В начале года департамент также уничтожил путем давления более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции с признаками подделки.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
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