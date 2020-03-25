Незаконную реализацию антисептических средств пресекли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 146 бутылок антисептических средств и более 8 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей изъяты в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

23 марта текущего года сотрудники департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками РОП УП и прокуратурой района Алматы города Нур-Султан в условиях действия чрезвычайного положения пресекли факт незаконной реализации 146 бутылок антисептических средств объёмом 5 литров.

«В ходе осмотра были обнаружены и изъяты цистерны белого цвета объёмом 1 тыс. литров в количестве 10 штук, в которых находилась бесцветная жидкость с резким специфическим запахом (предположительно спиртосодержащим) общим объёмом 8 210 литров. Вышеуказанная изъятая продукция передана на ответственное хранение в управление здравоохранения акимата города Нур-Султан», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия.