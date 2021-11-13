Незаконную реализацию алкоголя пресекли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечен факт изготовления и реализации суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Житель Актюбинской области в домашних условиях изготавливал и разливал алкогольную продукцию, в дальнейшем реализовывал в торговых точках области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято 600 литров спирта, поддельные УКМ, этикетки, тары для розлива, а также около 7 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование.