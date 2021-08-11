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    Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области

    11 Августа 2021, 22:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками прокуратуры города Кокшетау была пресечена незаконная проверка индивидуального предпринимателя. Учинившие ее чиновники отдела жилищной инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации прокуратуры Акмолинской области, мобильной группой по защите прав предпринимателей прокуратуры города Кокшетау выявлен факт проведения незаконной проверки в деятельности индивидуального предпринимателя Д. Мусахметовой.

    «Выяснилось, что сотрудники отдела жилищной инспекции с осени 2020 года неоднократно приходили в помещение продуктового магазина и требовали предоставить документацию на установку опор для укрепления потолка, проводили визуальный осмотр помещений, чем допустили вмешательство в деятельность ИП. Оснований для проведения проверочных мероприятий в соответствии с действующим законодательством у специалистов учреждения не имелось. Акты о назначении проверок не выносились и в уполномоченном органе не регистрировались», - пояснили в ведомстве.

    По акту реагирования прокуратуры города Кокшетау виновные должностные лица отдела жилищной инспекции были привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Бизнес Акмолинская область Генпрокуратура
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