Незаконную проверку груза предотвратили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные прокуроры предотвратили незаконную проверку груза в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.

В мобильную группу Семиреченской транспортной прокуратуры поступил сигнал от предпринимателя о незаконном задержании его груза сотрудниками управления государственных доходов по Наурызбайскому району Алматы,

«Выездом на место факт подтвердился, должностные лица необоснованно задерживали грузоперевозчика для проведения проверки. Тем самым ими был проигнорирован запрет Главы государства на проведение проверок, профилактического контроля и надзора деятельности субъектов малого предпринимательства. После вмешательства прокуратуры предприниматель продолжил свой маршрут, а виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что каждый предприниматель вправе обратиться в органы транспортной прокуратуры по нижеследующим телефонам и потребовать дачи оценки законности действий контролирующих государственных органов (мобильная группа по защите прав предпринимателей Главной транспортной прокуратуры: 8 (7172) 71 22 51; 8 (7172) 30 19 10; 8 (707) 411 00 00.