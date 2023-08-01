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    Незаконную продажу религиозной литературы выявили в Астане

    1 Августа 2023, 23:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга сотрудниками полиции управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДП г.Астана выявлен факт незаконных продаж книг, которые не соответствуют государственным стандартам Комитета по делам религии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Астана.

    При проведении оперативных мероприятий столичными полицейскими установлен магазин по продаже литературы в районе центрального рынка «Артем», которая не получила соответствующее одобрение уполномоченного органа.

    По данному факту был составлен административный протокол по ст. 490 ч.1, п.п.3 КоАП РК (ввоз, изготовление, выпуск, издание и (или) распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения).

    ДП г.Астана предупреждает, что сотрудниками УПЭ ДП г.Астана на постоянной основе проводятся локально-рейдовые мероприятия, с целью выявления лиц пропагандирующих экстремистские идем, а также фактов распространения запрещенной религиозной литературы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Религия МВД РК
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