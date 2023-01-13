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    Незаконную продажу боеприпасов пресекли в Туркестане

    13 Января 2023, 17:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконную продажу боеприпасов пресекли в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли факт незаконного хранения и продажи боеприпасов в крупном размере. Полицейские выявили в областном центре магазин, где незаконно продавались патроны. В качестве подозреваемых были установлены мужчина и женщина, занимавшиеся хранением и продажей боеприпасов. В магазине при обыске полицейские изъяли около 2тысяч патронов. Из них 990 для охотничьих ружей 16 калибра, 15 кг дроби и 1 глушитель, а также изъяли со склада магазина 925 патронов в 12 коробках. В доме женщины обнаружили газовый пистолет. Факт зарегистрировали по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область МВД РК
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