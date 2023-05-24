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    Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы

    24 Мая 2023, 17:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию. Решением суда надстройка, расположенная по улице Курмангазы, 145, признана незаконной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что 5 июля 2021 года направлено исковое заявление в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным. На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет.

    «Судебные разбирательства по делу длились продолжительное время. 7 декабря 2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений - требования управления были удовлетворены. По вступлению решения суда в законную силу исполнительный лист направлен в департамент юстиции. Накануне собственником произведен снос самовольной постройки», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра, а также летние террасы двух кафе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Юриспруденция
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