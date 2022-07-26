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    Незаконную охоту на сайгаков выявили в Костанайской области

    26 Июля 2022, 12:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками департамента полиции Костанайской области совместно с полицейскими Джангельдинского района на территории южного региона задержаны браконьеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время рейдовых мероприятий на зимовке «Балдай» вблизи села Шили обнаружили тушу дикого животного. По словам рабочих фазенды, угостили их соседи, у которых позже изъяли шкуру сайгака, копыта животного, незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье», - рассказывает старший лейтенант полиций Олжас Абенов.

    По данному факту задержаны мужчины 35-ти и 44-х лет. Оба обвиняются в незаконном добывании и уничтожении сайгака. Начато досудебное расследование по части первой статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». По данному факту также назначена судебно-биологическая экспертиза.

    По информации полиции, с начала года в области за нарушения природоохранного законодательства привлечено к административной ответственности более 300 правонарушителей, расследуется девять уголовных дел по экологическим преступлениям.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Экология Животные
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