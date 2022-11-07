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    Незаконную охоту на пушного зверя выявили в Павлодарской области

    7 Ноября 2022, 20:52

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция города Аксу выявила 17 нарушений природоохранного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аксускими полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», направленного на выявление и пресечение фактов браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, выявлено 17 нарушений природоохранного законодательства», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Из выявленных правонарушений одним оказался факт незаконной охоты. Правонарушитель привлечен к ответственности по статье 382 КРКоАП «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты».
    «Выявлен факт незаконной охоты на пушного зверя в степной зоне, где 30-летний гражданин с помощью установки петель пытался поймать пушного зверя. В отношении данного гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 382 КРКоАП», – сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции города Аксу Арман Рахметов.
    В ходе рейдов на территории охотничье-рыболовных хозяйств полиция проверяет разрешительные документы у охотников и рыболовов. В 2022 году полицейские Аксу пресекли 24 таких же фактов, нарушители привлечены к ответственности.
    Статья «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния» влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей, на субъектов малого предпринимательства – 25 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 50, на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью
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