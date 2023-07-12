Незаконную миграцию людей превратила в бизнес группа лиц в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приграничные регионы в любой стране являются территорией повышенной криминальной активности. В связи с этим прокуратура обращает особое внимание на меры по профилактике и борьбе с противоправной деятельностью вблизи границы, и особенно вовлечению в нее молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

По указанию прокуратуры Жамбылского района сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выявлен факт незаконного трафика.

В частности, в Жамбылском районе разоблачены 20-летний гражданин РК и 26-летний гражданин Кыргызской Республики, которые в сговоре с третьими лицами обеспечили трафик трудовых мигрантов.

«За помощь в пересечении государственной границы в обход официальных пунктов пропуска они получили от граждан Кыргызской Республики и Республики Узбекистан вознаграждение в сумме 300-500 долларов США. Однако, иностранные граждане не имели права выезда из своих стран, поскольку их данные включены в списки злостных должников», - сообщили подробности в прокуратуре.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.394 ч.2 и по ст. 392 ч.1 УК РК.

Приговором Жамбылского районного суда от 26.06.2023 года гражданин Кыргызской Республики осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан на 5 лет.

Уголовное дело в отношении жителя села Жасоркен находится на стадии расследования, по итогам следствия будет принято процессуальное решение, добавили в прокуратуре.