Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Незаконную миграцию людей превратила в бизнес группа лиц в Жамбылской области

    12 Июля 2023, 12:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приграничные регионы в любой стране являются территорией повышенной криминальной активности. В связи с этим прокуратура обращает особое внимание на меры по профилактике и борьбе с противоправной деятельностью вблизи границы, и особенно вовлечению в нее молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    По указанию прокуратуры Жамбылского района сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выявлен факт незаконного трафика.

    В частности, в Жамбылском районе разоблачены 20-летний гражданин РК и 26-летний гражданин Кыргызской Республики, которые в сговоре с третьими лицами обеспечили трафик трудовых мигрантов.

    «За помощь в пересечении государственной границы в обход официальных пунктов пропуска они получили от граждан Кыргызской Республики и Республики Узбекистан вознаграждение в сумме 300-500 долларов США. Однако, иностранные граждане не имели права выезда из своих стран, поскольку их данные включены в списки злостных должников», - сообщили подробности в прокуратуре.

    По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.394 ч.2 и по ст. 392 ч.1 УК РК.

    Приговором Жамбылского районного суда от 26.06.2023 года гражданин Кыргызской Республики осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан на 5 лет.

    Уголовное дело в отношении жителя села Жасоркен находится на стадии расследования, по итогам следствия будет принято процессуальное решение, добавили в прокуратуре.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Борьба с преступностью мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нарушения в работе детских лагерей выявили прокуроры в Акмолинской области
    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области
    Строительство второй очереди биофармацевтического завода завершают в Жамбылской области
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет