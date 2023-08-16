Незаконную добычу щебня пресекли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские пресекли незаконную деятельность и водворили автотранспорт на штрафстоянку. Собранные материалы направили в Департамент экологии по Туркестанской области для определения ущерба, причиненного окружающей среде, и принятия законного решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В отдел полиции Байдибекского района поступило сообщение о том, что возле села Шаян незаконно добывают и перевозят песочно-гравийную смесь. Полицейские Байдибекского РОП незамедлительно выехали на место происшествия. При проверке стражи порядка установили двух местных жителей, которые с помощью погрузчика погрузили в автомашину «КамАЗ» около 4-5 тонн щебня.

Стражи порядка пресекли незаконную деятельность и водворили автотранспорт на штрафстоянку. Собранные материалы направлены в Департамент экологии по Туркестанской области для определения ущерба, причиненного окружающей среде, и принятия законного решения.

Всего же полицейскими Байдибекского района с начала года зарегистрировано 4 факта незаконного пользования недрами, а материалы направлены в соответствующий орган.