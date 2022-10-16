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    Незаконную добычу гравия на берегу реки Каратал пресекли в Талдыкоргане

    16 Октября 2022, 15:01

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в ходе совместного с экологами рейда задержали на берегу реки Каратал два грузовика и экскаватор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Три мужчины незаконно добывали ПГС (песчано-гравийную смесь) и использовали для этого автотехнику. Их доставили в полицию для дачи показаний.

    «Разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. Факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку», – сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Жетысуской области Баглан Рымжанов.

    На нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передали в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело рассмотрит суд.


    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы Жетысуская область Талдыкорган
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