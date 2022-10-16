Незаконную добычу гравия на берегу реки Каратал пресекли в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в ходе совместного с экологами рейда задержали на берегу реки Каратал два грузовика и экскаватор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Три мужчины незаконно добывали ПГС (песчано-гравийную смесь) и использовали для этого автотехнику. Их доставили в полицию для дачи показаний.

«Разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. Факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку», – сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Жетысуской области Баглан Рымжанов.

На нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передали в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело рассмотрит суд.





Фото: polisia.kz



