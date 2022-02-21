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    Незаконную биткоин-ферму выявили в Нур-Султане

    21 Февраля 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства.

    В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 штук.

    В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).

    Напомним, недавно территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы (ДЭР) совместно с прокуратурой города Алматы выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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