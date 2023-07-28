Незаконное расходование бюджетных средств пресекла прокуратура в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прокуратура города Аркалыка выявила нарушения расходования бюджетных средств Отделом занятости и социальных программ акимата города Аркалыка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

«Установлено, что экс-руководитель Отдела Омарова К.А. фиктивно трудоустроила на общественные работы трех граждан, которые работали в крестьянском хозяйстве, принадлежащем ее супругу. Ущерб государству составил 1,4 миллиона тенге», - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой области проведено досудебное расследование по статье 361 части 1 УК РК с направлением дела в суд. Ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме.

«Приговором Аркалыкского городского суда от 18 июля Омарова К.А. признана виновной и по акту амнистии освобождена от основного наказания в виде ограничения свободы, при этом, приговором суда ей запрещено занимать должности на государственной службе»,- добавили в прокуратуре.

В настоящее время костанайская прокуратура рассматривает около десятка дел по фактам хищения бюджетных средств.