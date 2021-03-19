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    Незаконное отчуждение земельного участка выявили в КазНЖПУ

    19 Марта 2021, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахском национальном женском педагогическом университете в ходе внутреннего аудита выявлен факт незаконного отчуждения земельного участка. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахском национальном женском педагогическом университете (далее – КазНЖПУ) в ходе внутреннего аудита, проведенного Министерством в декабре 2020 года, был выявлен факт незаконного отчуждения земельного участка, принадлежащего вузу, площадью 9,0 га, расположенного в поселке Кемертоган близ города Алматы», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН отметил, что материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. В 2020 году были также проведены проверки в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» и НАО «Университет имени Шакарима города Семей», по итогам которых факты незаконных отчуждений объектов недвижимого имущества не установлены.

    «Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что согласно положениям статей 16, 17, 18 Земельного кодекса РК вопросы предоставления права на земельные участки, а также изъятия земельных участков относятся к компетенции местных исполнительных органов (за исключением отдельных случаев, предусмотренных Земельным кодексом). Соответственно решение об уменьшении площади земельного участка КазНУ было принято на основании постановления акимата города Алматы от 2 октября 2017 года № 4/392-2236. Аналогично земельный участок КазНЖПУ отчужден в пользу частной компании на основании постановления акимата Карасайского района Алматинской области от 3 октября 2017г. № 1045», - уточнил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы МОН
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