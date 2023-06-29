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    Незаконное онлайн-казино с оборотом в 3 млрд тенге накрыли в Казахстане

    29 Июня 2023, 11:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ, передает МИА «Казинформ».

    Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса.

    Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх.

    Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.

    На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.

    Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге.

    Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.

    «Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.

    Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге.

    Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

    В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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