Незаконное онлайн-казино с оборотом в 3 млрд тенге накрыли в Казахстане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ, передает МИА «Казинформ».

Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса.

Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх.

Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.

На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.

Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге.

Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.

«Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.

Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.