Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Незаконно ввезенных в Казахстан детей обнаружили в Петропавловске

    25 Апреля 2023, 09:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Малолетние дети, незаконно ввезенные из государства Центральной Азии, установлены в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «18 апреля ДП СКО совместно с ДКНБ РК по СКО в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверены 7 квартир в Петропавловске, где установлены малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии. Каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания детей на территории РК, не имеется», - сообщили в правоохранительных органах.

    В связи с тем, что усматривается признаки организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения, а также оказание иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК, данный факт 19 апреля зарегистрирован в ЕРДР УП города по ч. 2 ст. 394 УК РК, начато досудебное расследование.

    В настоящее время создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, допросы установленных лиц, в том числе несовершеннолетних, назначены необходимые экспертизы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Открытый республиканский турнир по таеквондо среди детей прошел в Астане
    Девять иностранцев незаконно работали на стройке в Экибастузе
    Внутренняя миграция: менее половины смогли устроиться на постоянную работу
    Вейпы укореняют детское курение и не помогают бросить курить – исследование
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров