Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-18-20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор

    22 Декабря 2022, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Республики Казахстан начато досудебное расследование в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100 % участие государства) по факту превышения должностных полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Руководство АО подозревается в том, что в нарушение Устава, без соответствующего решения Совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам Правления (председатель Правления, три заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.

    «Расследование продолжается.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
    Происшествия Борьба с коррупцией Геология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двое жителей Житикары заблудились в степи
    12 школ Караганды получили сообщения о бомбе
    Свыше 2,5 млн тенге пособий не доплатили детям-сиротам акиматы – Минпросвещения РК
    Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Популярное
    1 Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК
    2 Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов
    3 Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
    4 Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
    5 Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Новости партнеров