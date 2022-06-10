Незаконно установленные игровые автоматы уничтожили близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На территории специализированного полигона под Алматы осуществлено уничтожение конфискованных игровых автоматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Плановая утилизация незаконно работавших игорных терминалов проводилась национальной лотереей «Сәтті Жұлдыз» совместно с департаментом экономических расследовании (ДЭР) по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

При сотрудниках нацкомпании и ДЭР было уничтожено 36 терминалов и автоматов, которые были выявлены на территории Алматинской области.

«Эти терминалы были изъяты только за один месяц. Также на складе находятся еще 86 терминалов, которые будут уничтожены в ближайшее время по решению суда. В мае было уничтожено 97 терминалов, это только по Алматинской области, а по городу Алматы с начала года – более 250 игровых аппаратов», - сообщил директор по правовым вопросам ТОО «Lotomatic» Ербол Иманбаев.

По официальным данным, до 2016 года, до вступления Закона «О лотереях и лотерейной деятельности» на территории Казахстана, количество нелегально действовавших игорных автоматов составляло более 20 тыс.

«По экспертным данным, подлежащий налогообложению оборот теневого рынка составлял на тот момент не менее 54 млрд тенге в год, что значительно сказалось на бюджете государства», - проинформировал директор департамента коммуникации национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» Нурлан Мухамеджанов.

По словам спикера, сотрудники компании совместно с правоохранительными органами активно проводят мониторинг на предмет выявления незаконной установки таких терминалов.

До сегодняшнего дня в сфере выявления и пресечения деятельности незаконного игорного бизнеса из теневого сегмента экономики выведено 6 043 единицы оборудования, возбуждено 241 уголовное дело. Из них больше всего в Алматы – 90, Нур-Султане – 40 и Шымкенте – 60. Уничтожено и утилизировано около 3 тыс. поддельных и незаконных игорных аппаратов.

В Алматинской области за пять месяцев этого года ДЭР зарегистрировано 15 досудебных расследований, из которых 12 направлены в суд. В прошлом году выявлены 27 аналогичных правонарушений, по которым состоялись судебные акты и уничтожены свыше 100 игровых терминалов, изъятых из незаконного оборота.

«Организаторами незаконных игровых терминалов, не оплачиваются налоги, также они не имеют лицензию на ведение игровой деятельности и в основном незаконно функционируют близ города Алматы», - отметил руководитель управления ДЭР по Алматинской области Ерлан Акынбаев.

Он напомнил, что за незаконное содержание игорного заведения либо незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса предусмотрено наказание по статье 307 УК РК. По этой статью нарушителю грозит лишение свободы от четырех до семи лет.

Ерлан Акынбаев также подчеркнул, что благодаря профилактическим мероприятиям, на сегодня незаконно установленных аппаратов стало меньше.

На сегодняшний день на территории РК на законных основаниях функционирует 5 958 терминалов Lotomatic – это компания, которая работает от имени и по поручению оператора лотереи АО «Сәтті Жұлдыз». Из них около 800 терминалов находятся в городе Алматы.

«Целью создания проекта Lotomatic национальной лотереей было предоставление качественной электронной моментальной лотереи для участников и вывод из теневого сектора данного направления бизнеса», - заметил Нурлан Мухамеджанов.

Он также ответил, как отличить терминал Lotomatic от нелегальных игорных автоматов.

«Все терминалы компании подключены в сеть и работают только при работающем интернете. А незаконные терминалы работают автономно, без сети. Необходимо также обратить внимание на наличие следующих признаков: желто-синий цвет киоска; наличие логотипа; идентификационный номер терминала; QR-код. Также у нас имеется фискализация каждой игровой сессии, то есть выдаются чеки. На автономных автоматах чеки не выдаются. Если пользователь не получил фискальный чек, то этот аппарат наверняка является подделкой», - заявил Нурлан Мухамеджанов.

При отсутствии вышеуказанных признаков компания просит незамедлительно сообщать по номерам, которые указаны на сайте.

Нурлан Мухамеджанов отметил, что борьба с незаконными игровыми аппаратами ведется на протяжении пяти лет.

«Есть два вида незаконных терминалов. Одни расположены в подпольных казино, а другие везде. При выявлении таких аппаратов можно всегда обратиться в правоохранительные органы или в контакт центр нашей компании и проверить подлинность терминала. Отмечу, что многие граждане с активной жизненной позицией сообщали нам о фактах незаконной установки», - сказал он.

Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» создана 4 апреля 2016 года. Согласно Закону «О лотереях и лотерейной деятельности», принятому 9 апреля 2016 года, а также, по Постановлению Правительства РК от 10 февраля 2017 года – компания в настоящее время является Национальной лотереей в Республике Казахстан.