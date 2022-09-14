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    Незаконно торговали наркотическими веществами в аптеках Жамбылской области

    14 Сентября 2022, 03:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские в ходе проверки аптек, лечебных учреждений и складов региона обнаружили массу нарушений в реализации наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За пять дней проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» сотрудники полиции области выявили 51 факт наркоправонарушений.

    «Более 1 тыс. 400 лекарственных препаратов продавались незаконно в некоторых аптеках области, - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Дархан Койториев. – Это наносящие вред организму человека дигоксин, реланиум и прамедол. Всего полицейские проверили 45 аптек, пять поликлиник, пять лечебных учреждений, три организации и три завода. Из незаконного оборота изъяли 32 кг различных наркотических веществ, в том числе опий, марихуану, гашиш, серную кислоту и морфин».

    Из 51 факта правонарушений, 19 – уголовные, отмечают в ведомстве. Из них четыре факта – незаконное хранение в особо крупном размере, два факта – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, один факт – контрабанда.

    Больше всего уголовных проступков зарегистрировано по статье 296 части первой, второй и третьей УК РК – «Немедицинское потребление и незаконное хранение наркотических средств».

    Из 32 фактов административных правонарушений, 21 факт – по статье 427 части первой КоАП РК «Нарушение технических требований в сфере оборота наркотических средств».

    По статье 426 части первой КоАП РК зарегистрировано 11 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности.

    Целью оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» является выявление и пресечение контрабанды и утечки наркотиков в незаконный оборот.

    В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют предприятия и организации, занимающиеся реализацией наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в сфере легального оборота.

    Как сообщалось ранее, в жамбылском регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Происшествия Безопасность МВД РК Общество Борьба с наркотиками
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