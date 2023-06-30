Незаконно строящиеся дома могут снести в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде десять компаний незаконно строят жилые комплексы. Если застройщики не устранят нарушения, новостройки не смогут получить акты приемки. Более того, по решению суда такие дома могут снести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О недобросовестных застройщиках рассказал руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

«В общей сложности мы держим на контроле около 60 строящихся объектов жилья. В процессе мониторинга с прошлого года было выявлено более 20 жилых комплексов, где нарушен уведомительный порядок. По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал Электронного правительства. В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы», – сообщил спикер.

Он отметил, что все нарушители были привлечены к административной ответственности, и решением суда строительство было приостановлено. По словам руководителя ведомства, более 10 застройщиков исключены из списка недобросовестных, так как устранили замечания и подали уведомления. В то же время на контроле остаются десять застройщиков, не имеющих разрешительных документов.

«В дальнейшем они не смогут получить акт приемки. Более того, возможно инициирование исков о сносе домов», – подчеркнул Сержан Аймаков.

Кроме того, 18 застройщиков привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение дольщиков. Потенциальных покупателей предупреждают о возможных рисках.

Некоторые компании игнорируют решение суда о приостановлении строительства. В отношении злостных нарушителей совместно с прокуратурой было принято решение о внеплановой проверке, по результатам которой выданы предписания.

Сержан Аймаков назвал жилые комплексы, по которым поданы иски в экономический суд о признании самовольной застройкой. Это ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО «Т-К Building»), ЖК «Хан» (застройщик ТОО «ТТ-Инвест»), ЖК «Нура» (застройщик ТОО «Satti lux»).

В управлении ГАСК действует телефон доверия: (8-7212) 43-22-43. Также еженедельно проводится личный прием граждан.

Список недобросовестных застройщиков

Фото акимат Карагандинской области