Незаконно проникших в РК иностранцев задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух иностранцев, незаконно проникших в РК, задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время очередных отработок возле поселка Жибек жолы Сарыагашского района стражи порядка задержали двух граждан Республики Узбекистан, незаконно проникших на территорию Казахстана.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий установлено, что иностранцы планировали устроиться на работу в город Алматы. Нарушителей доставили в Сарыагашский РОП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.



