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    Незаконно продавшие около 8 тонн мазута два казахстанских предпринимателя осуждены

    6 Сентября 2022, 09:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по городу Шымкенту, передает МИ А «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «Два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения.

    Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Судебный процесс Шымкент Топливо
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