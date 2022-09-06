Незаконно продавшие около 8 тонн мазута два казахстанских предпринимателя осуждены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по городу Шымкенту, передает МИ А «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.



