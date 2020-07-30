Незаконно привлекая средства дольщиков, возводили дома три стройкомпании в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау прокуратурой к ответственности привлечены строительные компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой Атырауской области проведен мониторинг в сфере долевого участия в жилищном строительстве.

«Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» оно может осуществляться тремя способами - получение гарантии Единого оператора, участие в проекте банка второго уровня и через акимат. Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами. В ходе мониторинга установлено, что три строительные компании путем незаконного рекламирования в СМИ привлекли денежные средства физических и юридических лиц. Это ТОО «BASTAU CONSTRUCTION» - жилой комплекс «Victory park»; ТОО «Real Estate Капитал» - ЖК «Arman residence» и ТОО «ORKALI» - ЖК «TAN SAMALY». В отношении указанных компаний прокуратурой возбуждены административные дела по части 1 статьи «Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства Республики Казахстан» Кодекса об административных правонарушениях. В последующем судом наложен штраф на сумму 1,7 млн тенге», - сообщил старший помощник прокурора области Канат Кабдолов.

Прокуратура просит граждан не вступать в гражданские правоотношения с сомнительными компаниями, которые в дальнейшем не могут гарантировать приобретение и использование недвижимости.