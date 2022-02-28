Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе

    28 Февраля 2022, 17:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прокурорами выявлено два земельных участка, незаконно выделенных в аренду майнинговым фермам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что АО «СПК «Актобе» на территории индустриальной зоны на праве аренды выделило земельные участки двум ТОО, осуществляющим майнинговую деятельность.

    Тогда как, согласно действующему законодательству, в индустриальных зонах земли предоставляются исключительно для инвестиционных проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса и транспортной логистики. Майнинговая же деятельность этим требованиям не отвечает.

    Принимаются меры по возврату незаконно выданных участков в государственный фонд.

    Кроме того, департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении работников СПК «Актобе».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Генпрокуратура Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков