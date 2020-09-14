Незаконно полученные квартиры обязали освободить троих жителей Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане жители, получившие жилье за взятку, должны освободить квартиры. Об этом сообщил городской акимат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, факты дачи взяток имели место в декабре 2017 года. Трое жителей микрорайона Отырар для продвижения своей очереди на получение квартир в новых домах дали взятки сотруднику жилищной инспекции. Позднее это преступление было раскрыто, в отношении сотрудника, получившего взятки, проведено досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Теперь принимаются меры в отношении жителей, давших взятки.

«У граждан, получивших недвижимое имущество путем незаконных действий, в начале недели побывали судебные исполнители и взяли с жителей обязательства об освобождении квартир. Жителям вручены письма о принятии дополнительных мер и привлечении к ответственности в случае, если они в течение установленных 10 дней не освободят квартиры», – говорится в сообщении акимата.