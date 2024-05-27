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    15:38, 27 Май 2024 | GMT +6

    Незаконных майнеров с доходом свыше 100 млн тенге изобличили в Шымкенте

    майнинг
    Фото: coipacapital.com

    Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ. Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ. 

    Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    - Незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, - предостерегают сотрудники АФМ.

     

    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Шымкент Борьба с преступностью АФМ Майнинг
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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