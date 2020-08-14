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    Незаконная выдача земель близ аэропорта Алматы: дело вернули прокурору

    14 Августа 2020, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья Талгарского районного суда Алматинской области отменил главное судебное разбирательство и вернул дело о незаконной выдаче земли близ аэропорта Алматы на предварительное слушание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Причиной послужила нарушения прав одной из подсудимой - риелтора Нурайым Алданиш. Она не была ознакомлена с материалами уголовного дела. Женщина пояснила, что следствие предоставило копии неподшитых документов.

    Стоит отметить, что в Алматинской области судят экс-чиновников по делу о крушении самолета Bek Air. В частности, о незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где в декабре прошлого года произошла авиакатастрофа самолета Bek Air.

    На скамье подсудимых шесть человек: пятеро экс-чиновников - Рустам Турысбеков, Жарас Машимбаев, Берик Абдуллаев, Медеу Калыбеков, Кайрат Алтынбекулы и риэлтор Нурайым Алданиш.

    Ранее в ряде СМИ сообщалось, что все, кроме Нурайым Алданиш, признали вину. Риелтор находится под стражей, а экс-чиновники – под домашним арестом.

    Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

    С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь .

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Генпрокуратура Судебный процесс Падение самолета авиакомпании Бек Эйр
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