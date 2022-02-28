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    Незаконная майнинговая ферма выявлена в Костанае

    28 Февраля 2022, 10:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

    Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG», наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии, за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).

    В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук. Ведётся следствие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Костанайская область Минфин РК Минэнерго РК Криптовалюта
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