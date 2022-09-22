Незадекларированные iPhone 14 пытались ввезти в Астану из Дубая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Попытка ввоза в Казахстан незадекларированных сотовых телефонов марки iPhone 14 PRO в количестве 11 штук была выявлена 21 сентября в столичном аэропорту на таможенном посту «Ауежай-Астана». Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

Попытка ввоза была пресечена сотрудниками таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при прохождении таможенного контроля пассажиров, прибывающих международным авиарейсом из Дубая.

В соответствии с приказом Министерства финансов РК от 31 марта 2015 года № 250, критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования, мобильные телефоны не должны превышать 2 единицы на 1 человека.

Незадекларированные сотовые телефоны не запущены в продажу и перемещены в склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.

Таким образом, гражданин РК будет привлечен к административной ответственности за недекларирование сотовых телефонов.

В настоящее время таможенным постом «Ауежай-Астана» усилен контроль, проводятся проверочные мероприятия со смежными службами аэропорта Астаны по пресечению провоза незадекларированных телефонов.



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