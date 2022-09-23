Незадекларированные 14,5 млн тенге пытались вывезти из аэропорта в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«21 сентября сотрудники таможенного поста «Орал-ЦТО» департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих международным рейсом « Уральск-Анталья «, задержали гражданина одной из стран ЕАЭС .

В момент задержания у него выявили наличные деньги в сумме 14 , 5 млн тенге (по курсу Национального банка РК на 21 сентября равно $30 318 США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами», - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.