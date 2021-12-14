Незадачливый вор уснул на месте преступления в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мужчина задержал злоумышленника на месте преступления. Воришка уснул в ограбленной им машине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О курьезном случае рассказали в пресс-службе департамента полиции.
Нетрезвого мужчину житель Петропавловска обнаружил в салоне своего автомобиля «Volkswagen». Тот уверял, что воспользовался незакрытой машиной, чтобы погреться, и уснул. Однако хозяин заметил отсутствие оставленных в салоне приборов: дизельной пушки, автомагнитолы, ящика с инструментами на общую сумму около 300 тысяч тенге. Вызвал полицейских. По камерам видеонаблюдения они установили, что подозреваемый, ранее судимый 39-летний горожанин, вызвал такси для отправки похищенного имущества, после чего вернулся к машине.
Такси остановили на дороге. Украденное еще находилось в салоне машины. Имущество вернули владельцу.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Полицейские установили причастность подозреваемого к похожему преступлению, тоже совершенному из незапертой машины.
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