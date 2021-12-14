+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незадачливый вор уснул на месте преступления в Петропавловске

14 Декабря 2021 20:39
Поделиться:
Незадачливый вор уснул на месте преступления в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мужчина задержал злоумышленника на месте преступления. Воришка уснул в ограбленной им машине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Участковым инспекторам вручили ключи от новых машин в Кызылорде
26 автомобилей вручил полицейским аким Костанайской области Стажер украл деньги из кассы гостиницы в Нур-Султане Подозреваемый в краже 115 лошадей павлодарец задержан в Москве

О курьезном случае рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Нетрезвого мужчину житель Петропавловска обнаружил в салоне своего автомобиля «Volkswagen». Тот уверял, что воспользовался незакрытой машиной, чтобы погреться, и уснул. Однако хозяин заметил отсутствие оставленных в салоне приборов: дизельной пушки, автомагнитолы, ящика с инструментами на общую сумму около 300 тысяч тенге. Вызвал полицейских. По камерам видеонаблюдения они установили, что подозреваемый, ранее судимый 39-летний горожанин, вызвал такси для отправки похищенного имущества, после чего вернулся к машине.

Такси остановили на дороге. Украденное еще находилось в салоне машины. Имущество вернули владельцу.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Полицейские установили причастность подозреваемого к похожему преступлению, тоже совершенному из незапертой машины.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Участковым инспекторам вручили ключи от новых машин в Кызылорде
26 автомобилей вручил полицейским аким Костанайской области
Стажер украл деньги из кассы гостиницы в Нур-Султане
Подозреваемый в краже 115 лошадей павлодарец задержан в Москве
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
3 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
4 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
5 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
6 Похудевшую на 30 кг за месяц женщину спасли врачи в Алматы
Читайте также
Карантинные ограничения ослабят в СКО
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Похудевшую на 30 кг за месяц женщину спасли врачи в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив