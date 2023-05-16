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    Нейрохирурги в Астане провели уникальную операцию женщине за счет ОСМС

    16 Мая 2023, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи Национального центра нейрохирургии провели уникальную высокотехнологичную операцию и удалили крестец у пациентки, сохранив все нервы. Женщина обратилась за помощью к врачам из-за болей в пояснице и ногах, которые не проходили после препаратов, выписанных неврологом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Но когда медикаментозное лечение, назначенное неврологом, не помогло справиться с болью, радиологи обнаружили у пациентки злокачественную опухоль на крестце. Врачи из Турции и Израиля рекомендовали операцию стоимостью 50 тысяч евро, но без гарантии успеха. Тогда пациентка решила обратиться за помощью к специалистам Национального центра нейрохирургии в Астане.

    Для избежания нехороших последствий для пациента, таких, как онемение промежности, проблемы с мочеиспусканием, и обездвиженность, врачи провели уникальный подход, удалив крестец полностью несколькими частями, но сохранив все нервы на этом участке.

    Стоимость операции в рамках пакета ОСМС составила около 5 миллионов тенге. Пациентка выразила огромную благодарность врачам за ювелирную работу, за возможность бесплатного проведения столь дорогостоящей операции. Теперь медики планируют заменить крестцовую кость титановым имплантатом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Минздрав РК Здравоохранение
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