Нейрохирурги в Астане провели уникальную операцию женщине за счет ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи Национального центра нейрохирургии провели уникальную высокотехнологичную операцию и удалили крестец у пациентки, сохранив все нервы. Женщина обратилась за помощью к врачам из-за болей в пояснице и ногах, которые не проходили после препаратов, выписанных неврологом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Но когда медикаментозное лечение, назначенное неврологом, не помогло справиться с болью, радиологи обнаружили у пациентки злокачественную опухоль на крестце. Врачи из Турции и Израиля рекомендовали операцию стоимостью 50 тысяч евро, но без гарантии успеха. Тогда пациентка решила обратиться за помощью к специалистам Национального центра нейрохирургии в Астане.

Для избежания нехороших последствий для пациента, таких, как онемение промежности, проблемы с мочеиспусканием, и обездвиженность, врачи провели уникальный подход, удалив крестец полностью несколькими частями, но сохранив все нервы на этом участке.

Стоимость операции в рамках пакета ОСМС составила около 5 миллионов тенге. Пациентка выразила огромную благодарность врачам за ювелирную работу, за возможность бесплатного проведения столь дорогостоящей операции. Теперь медики планируют заменить крестцовую кость титановым имплантатом.



