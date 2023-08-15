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    Неймар перешел в саудовский клуб «Аль-Хилаль»

    15 Августа 2023, 23:22

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Один из лучших футболистов в мире бразилец Неймар, нападающий, вингер и атакующий полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии, официально стал игроком «Аль-Хилаля» - это самый популярный клуб Саудовской Аравии и самый титулованный в Азии (66 трофеев), чемпион позапрошлого сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Контракт Неймара - на два года. ПСЖ получит за трансфер сразу около 80 миллионов евро, а с бонусами сумма может вырасти до 120 миллионов. За футбол Неймар получит 160 миллионов евро за два сезона, но с учетом рекламных контрактов его заработок может составить 320 миллионов за этот срок.

    В «Аль-Хилаль» этим летом перешли сенегалец Калиду Кулибали («Челси»), португалец Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), серб Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и бразилец Малком («Зенит»). Тренирует команду португалец Жорже Жезуш (экс-«Фенербахче», «Бенфика», «Спортинг»).

    Неймару уже 31. L'Equipe пишет, после двух лет в «Аль-Хилале» он собирается вернуться в Европу, чтобы лучше подготовиться к ЧМ-2026.

    Напомним, в конце декабря 2022 года футбольный мир узнал сенсационную новость о переходе именитого португальца Криштиану Роналду в клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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