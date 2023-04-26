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    Невозможно будет выйти на улицу – сенатор о бродячих собаках в селе

    26 Апреля 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ернур Айткенов поднял проблему бродячих собак в селах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже на следующий год мы потеряем контроль, если будем сидеть и наблюдать. На селе весной мы выводим скот на пастбища, там же плодятся и собаки. Осенью, когда мы скот пригоняем в село, с ними приходят и расплодившиеся собаки. Со временем, не то, что детям, взрослому человеку на селе нельзя будет выйти на улицу, мы потеряем контроль», - сказал он во время заседания в Сенате по вопросам развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

    По его словам, в казахстанских селах нет отлова, нет мест для содержания бездомных собак. И если не принимать никаких мер, то ситуация может стать плачевной уже через 2-3 года.

    Напомним, на прошлой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о жалобах жителей всех областей на бродячих собак. Глава государства отметил, что никто из представителей власти не занимается проблемой, ссылаясь на соответствующий закон, но идя по такому пути, можно потерять контроль над ситуацией.

    «Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, со 2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Животные
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