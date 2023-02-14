Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    «Невидимая» яхта: дизайнер представил концепцию необычного судна

    14 Февраля 2023, 05:36

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ – Итальяно-американский дизайнер Джозеф Форакис представил концепцию «невидимой» суперяхты. По мнению дизайнера, необычное судно сможет рассекать волны уже в 2030 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Architectural Digest.

    В соответствии с концепцией Форакиса, роскошная суперяхта будет полностью покрыта зеркалами, отражающими море и небо.

    По данным Daily Mail, 88-метровое судно, получившее название Pegasus, станет первым в мире судном, напечатанным на 3D-принтере, и «невидимым как по дизайну, так и по своему воздействию на окружающую среду».

    В лодку будут встроены солнечные панели, которые будут обеспечивать солнечную электроэнергию для работы судна вкупе с гибридным источником, извлекающим водород из морской воды.

    Цена суперяхты не разглашается, но, несомненно, она будет рассчитана на очень состоятельных людей.

    Форакис, базирующийся в Милане и Нью-Йорке, заявил, что хочет создать яхту с нулевым уровнем выбросов. На борту яхты будет располагаться многоуровневый гидропонный сад «Древо жизни», который обеспечит свежими продуктами хозяина и гостей судна.

    «Pegasus — это смелое, но достижимое видение ближайшего будущего индустрии суперяхт, где человек и машина живут в гармонии с природой, а не конкурируют с ней или идут на компромисс», - отмечает дизайнер.

    Форакис утверждает, что конструкция яхты будет легкой и одновременно чрезвычайно прочной. Интерьер яхты будет состоять из четырех уровней, соединенных скульптурной винтовой лестницей с просторными гостиными.

    Фото: Jozeph Forakis

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    СМИ
    Новости по теме
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров