«Невидимая» яхта: дизайнер представил концепцию необычного судна

МИЛАН. КАЗИНФОРМ – Итальяно-американский дизайнер Джозеф Форакис представил концепцию «невидимой» суперяхты. По мнению дизайнера, необычное судно сможет рассекать волны уже в 2030 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Architectural Digest.

В соответствии с концепцией Форакиса, роскошная суперяхта будет полностью покрыта зеркалами, отражающими море и небо.

По данным Daily Mail, 88-метровое судно, получившее название Pegasus, станет первым в мире судном, напечатанным на 3D-принтере, и «невидимым как по дизайну, так и по своему воздействию на окружающую среду».

В лодку будут встроены солнечные панели, которые будут обеспечивать солнечную электроэнергию для работы судна вкупе с гибридным источником, извлекающим водород из морской воды.

Цена суперяхты не разглашается, но, несомненно, она будет рассчитана на очень состоятельных людей.

Форакис, базирующийся в Милане и Нью-Йорке, заявил, что хочет создать яхту с нулевым уровнем выбросов. На борту яхты будет располагаться многоуровневый гидропонный сад «Древо жизни», который обеспечит свежими продуктами хозяина и гостей судна.

«Pegasus — это смелое, но достижимое видение ближайшего будущего индустрии суперяхт, где человек и машина живут в гармонии с природой, а не конкурируют с ней или идут на компромисс», - отмечает дизайнер.

Форакис утверждает, что конструкция яхты будет легкой и одновременно чрезвычайно прочной. Интерьер яхты будет состоять из четырех уровней, соединенных скульптурной винтовой лестницей с просторными гостиными.

Фото: Jozeph Forakis



