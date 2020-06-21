Невеста и гости заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Невеста и 12 гостей заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, в Юнусабадском районе Ташкента местный житель провел сразу две свадьбы в течений четырёх дней.

В ведомстве отмечают, что хозяин мероприятия решил организовать свадьбу для своих детей. В результате чего, 12 человек и невеста заразились коронавирусом. О коло сотни людей сдали соответствующие тесты на коронавирус. Кроме того, всех участников свадеб, членов семьи, родственников и людей, которые контактировали с ними, взяли на стационарный и домашний карантин.







