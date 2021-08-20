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    Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq

    20 Августа 2021, 21:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Об этом на онлайн брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айман Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Требовать ПЦР справки нет необходимости, если они будут заходить по Ashyq, они будут заходить по статусу «синий» или «зелёный», - пояснила спикер.

    По ее словам, не будут запускаться на занятия те студенты, которые имеют положительный ПЦР-тест и те, кто находится в контакте с больным коронавирусом.

    «Хочу отметить, что, если будут выявляться среди студентов вузов или колледжей заболевшие коронавирусной инфекцией, невакцинированные студенты, в первую очередь, будут отправляться на 14-дневный карантин, если находились в близком контакте с больным», - отметила Айжан Есмагамбетова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК
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