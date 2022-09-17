Неувядаемые краски мазара Жубана в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Одним из самых значимых историко-архитектурных памятников Атырауской области, охраняемых государством, является мазар Жубана, передает побывавший в этом сакральном месте региона корреспондент МИА «Казинформ».

Расположен мазар Жубана от в 90 километрах от центра Жылыойского района города Кульсары на высоком холме. Возведен он в 19 веке. Это четырехугольное помещение высотой вместе с куполом 9 метров.

«Мазар Жубан тамы - это историко-культурный памятник нашего района. Жубан Еламанулы происходил из рода адай. От был очень богатым человеком. Достаточно сказать, что он имел 1000 лошадей. У него было 7 сыновей. Перед смертью он попросил сыновей, чтобы они его похоронили на вершине высокого холма, где он будет слышать топот своих табунов. После смерти отца один из его сыновей нанял много архитекторов, чтобы они построили для отца особый мазар, не похожий на другие. Была построена такая красивая гробница на холме теперь охраняемая на республиком уровне»,- сказала экскурсовод кульсаринского историко- краеведческого музея Алтынгуль Есболсынкызы.

Уникальность этого сооружения в том, что снаружи и внутри он украшен узорами из кальцита и ракушечника. Прошло более ста лет. Но все краски орнаментов, рисунков сохранили свой оттенок. Их лишь немного обновили несколько лет назад. Говорят, что мастер секрет их приготовления унес с собой. По крайней мере, до сих пор они не разгаданы.

«Этот мавзолей бая Жубана. Из-за своей архитектурной необычности он был признан историческим памятником еще во времена Советского Союза. Его внутренний колорит просто поражает. По имеющимся сведениям, на мавзолей было потрачено 20 000 рублей, 10 лошадей и 120 овец, не считая других продуктов»,- отметил исследователь местного края Алибек Нуаров.

Хотя и расположенный в труднодоступных местах, мазар Жубана постепенно привлекает все больше любителей истории Прикаспия.





Видео: Темирлан Султангазиев, Азильхан Вахитов



