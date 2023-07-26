Неустойчивый характер погоды сохраняется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, юго-востоке РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, востоке, в центре страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на северо-западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях Жетысу, Абай, Улытау, на юге Мангыстауской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара 35-42°С.

Днем на севере, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 42°С, очень сильная жара на западе, в пустынных районах Туркестанской области 45°С, на юге в области Улытау, на юге, в центре области Жетысу 40-42°С .

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, областях, в областях Ұлытау, Жетісу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на западе, юге Павлодарской, на юге Актюбинской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, на большей части Атырауской, на юге Костанайской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей сохраняется, в Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.