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    Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

    20 Февраля 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный атлантический циклон, с большими запасами влаги, который принесет плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с метелями. Днем на юге Казахстана ожидается гроза.

    На западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 7-15 мороза, на северо-западе, севере, востоке страны повышение от 5-15 до 0-8 мороза, в центре колебание от 2-15 мороза до 3 мороза-3 тепла, в южной половине республики ночью основной фон 3 мороза-3 тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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