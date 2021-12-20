Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 20 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины Северо-западного циклона на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга страны ожидаются сильные осадки, гроза. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на юго-западе Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, на севере области, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, туман, в горных, предгорных районах области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на горных перевалах 23-28 м/с.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 с низовой метелью, на севере области – туман, днем на западе и юге области – гололед.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, днем на востоке области – гололед.

Ночью на западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области - гололед, низовая метель.

Ночью на северо-западе, юге и востоке Актюбинской области ожидается гололед, днем на северо-западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области - гололед, туман, низовая метель, на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На юго-востоке Атырауской области - туман, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с. На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге, востоке Алматинской области - усиление ветра 15-20 м/с.