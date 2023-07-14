Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 14 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны - погода преимущественно без осдаков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе, западе страны - пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

В пустынных районах Туркестанской, на юге, севере, в центре Павлодарской, на юге Карагандинской, областях Жетысу, Абай, на севере, в центре Алматинской области сохраняется, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, в северной половине Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.