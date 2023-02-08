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    Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 8 февраля в Казахстане

    8 Февраля 2023, 01:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, с чем сохранится неустойчивый характер погоды – в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юго-западе – гололед, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза.

    Ранее сообщалось о том, что штормовая погода будет 8 февраля в 11 регионах Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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